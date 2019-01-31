Агент: «Вулверхэмптон» хотел арендовать Азмуна, сейчас никаких переговоров нет

Футбол 31 января 2019 14:33 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун в ближайшее время может покинуть казанский клуб.

Агент иранца Мехди Хагитали прокомментировал интерес «Зенита» к Азмуну. Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за 24-летнего форварда 10 млн евро.

«Мне ничего не известно о предложении «Зенита» по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано.

По поводу появлявшейся в СМИ информации, могу сказать, что действительно были переговоры с «Вулверхэмптоном» — англичане хотели арендовать Азмуна, «Рубин» был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры. Сегодня у них закрытие трансферного окна, и последний шанс на то, что сделка состоится.

Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас», - цитирует агента Sport24.ru.

Ранее также сообщалось, что на Азмуна претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон», бельгийский «Брюгге» и голландский «Андерлехт».

На счету Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.