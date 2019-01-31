«Ньюкасл» заплатил 24 млн евро за переход полузащитника «Атланты» Альмирона

Футбол 31 января 2019 18:18 Источник: ФК «Ньюкасл»

Полузащитник «Атланты» Мигель Альмирон перешел в «Ньюкасл», сообщает пресс-служба английского клуба.

24-летний парагваец подписал контракт с «сороками», рассчитанный на до июня 2024 года.

Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, клуб из США выручил на продаже футболиста 24 миллиона евро.

Альмирон в составе «Атланты» принял участие в 70 играх во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 21 результативную передачу. Также на его счету 13 матчей за сборную Парагвая, в которой он дебютировал в сентябре 2015 года.