«Ньюкасл» заплатил 24 млн евро за переход полузащитника «Атланты» Альмирона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол31 января 2019 18:18Источник: ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл» заплатил 24 млн евро за переход полузащитника «Атланты» Альмирона

Полузащитник «Атланты» Мигель Альмирон перешел в «Ньюкасл», сообщает пресс-служба английского клуба.

24-летний парагваец подписал контракт с «сороками», рассчитанный на до июня 2024 года.

Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, клуб из США выручил на продаже футболиста 24 миллиона евро.

Альмирон в составе «Атланты» принял участие в 70 играх во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 21 результативную передачу. Также на его счету 13 матчей за сборную Парагвая, в которой он дебютировал в сентябре 2015 года.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#апл#фк ньюкасл#MLS#фк атланта юнайтед#альмирон мигель#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта