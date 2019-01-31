Защитник «Шахтера» Данченко станет игроком «Енисея»

Футбол 31 января 2019 19:06 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

«Енисей» в своем твиттере выложил текст письма новичка команды.

Красноярский клуб с помощью загадки презентовал новичка команды, который будет объявлен завтра. Защитник «Шахтера» Олег Данченко станет игроком «Енисея».

«Первым моим клубом стала команда из Парижа, правда, маленького. Там я провел несколько хороших сезонов, за что футбольный Бог отблагодарил меня переходом в топ-клуб своей страны.

В этом сезоне я дебютировал в Лиге чемпионов. В моей команде были футболисты лишь из четырех стран, все они — мои друзья. Один из них не так давно переехал туда, где один музыкант советует пить. Но он профессионал и, уверен, он поможет этой команде, а я с ним увижусь в мае и поговорю.

С «Енисеем» у меня отношения по первости не сложились. Ваша команда огорчила меня, и весь мой прошлый клуб. Правда, для него нашлась своя «Смена» из Комсомольска-на-Амуре и на положение дел это сильно не повлияло.

С уважением,

Новый игрок «Енисея»!», - говорится в письме.

В сезоне-2018/19 24-летний Данченко провел за «Шахтер» 12 матчей, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.