«Валенсия» объявила о переходе нападающего «Алавеса» Собрино - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 19:39Источник: ФК «Валенсия»

«Валенсия» объявила о переходе нападающего «Алавеса» Собрино

Нападающий «Алавеса» Рубен Собрино продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает пресс-службы обоих испанских клубов.

26-летний форвард подписал контракт с «летучими мышами», рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de, баски выручили на продаже футболиста пять миллионов евро.

Собрино – воспитанник мадридского «Реала». Также выступал в «Жироне» и «Манчестер Сити», откуда перешел в «Алавес» летом 2017 года за два миллиона евро.

Рубен в текущем сезоне в составе команды из города Витория-Гастейс принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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