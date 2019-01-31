«Валенсия» объявила о переходе нападающего «Алавеса» Собрино

Футбол 31 января 2019 19:39 Источник: ФК «Валенсия»

Нападающий «Алавеса» Рубен Собрино продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает пресс-службы обоих испанских клубов.

26-летний форвард подписал контракт с «летучими мышами», рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Сумма сделки не разглашается. По данным transfermarkt.de, баски выручили на продаже футболиста пять миллионов евро.

Comunicado oficial I Rubén Sobrino ⤵️https://t.co/55I1WVY3Uq — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 31 января 2019 г.

Собрино – воспитанник мадридского «Реала». Также выступал в «Жироне» и «Манчестер Сити», откуда перешел в «Алавес» летом 2017 года за два миллиона евро.

Рубен в текущем сезоне в составе команды из города Витория-Гастейс принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.