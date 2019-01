«Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона

Правый защитник «Атлетико Минейро» Эмерсон 1 июля станет игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонцев.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро, а 20-летний бразилец подпишет контракт с сине-гранатовыми на пять лет – до лета 2024 года.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

