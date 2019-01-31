«Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 22:54Источник: ФК «Барселона»

«Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона

Правый защитник «Атлетико Минейро» Эмерсон 1 июля станет игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонцев.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро, а 20-летний бразилец подпишет контракт с сине-гранатовыми на пять лет – до лета 2024 года.

Эмерсон, чью стоимость transfermarkt.de оценивает в 50 тысяч евро, принял участие в 25 играх бразильской серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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