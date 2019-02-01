Представитель Сигурбьорнссона: Многие клубы интересуются нашим клиентом, в том числе ЦСКА и «Ростов»

Футбол 01 февраля 2019 01:13 Источник: Sport24.ru

Защитник «Валюра» и сборной Исландии Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов не только ЦСКА, но и «Ростова», об это сообщил представитель футболиста.

«Московский и софийский ЦСКА, «Ростов» и шведский «Норрчепинг» проявляют конкретное внимание к Сигурбьорнссону. Многие клубы интересуются нашим клиентом», – приводит слова представителя Сигурбьорнссона Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно, что 28-летний исландец рассматривается армейцами как замена Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы.

Сигурбьорнссон имеет опыт игры в чемпионате Швеции, а также во втором норвежском и третьем немецком дивизионах.