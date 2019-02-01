Лучано Спаллетти: Победитель в таком матче с «Лацио» мог определиться только в серии пенальти

Футбол 01 февраля 2019 08:44 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

«Интер» вылетел из Кубка Италии, проиграв в послематчевой серии «Лацио».

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча ¼ финала Кубка Италии с «Лацио» (1:1, по пенальти – 3:4) на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Сначала мы играли немного напряженно, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – По мере развития игры мы все время были в ней, но в один момент стали играть бездумно, а с «Лацио» такое не проходит.

Нам не хватало остроты в передачах. А когда «Лацио» приглашал нас идти вперед, мы были вынуждены справа налево и обратно, так как за линии мяча у них было пять защитников.

Игра была абсолютно равной. Победитель в таком матче мог определиться только в серии пенальти».

Напомним, оба гола команды забили во втором дополнительном тайме: сначала Чиро Иммобиле вывел «Лацио» вперед, а на последней минуте Маури Икарди сравнял счет с пенальти.

Ранее в полуфинал также вышли «Милан», «Аталанта» и «Фиорентина».