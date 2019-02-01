Шунич отказался от перехода в «Фулхэм» после разговора с Хохловым

Футбол 01 февраля 2019 12:45 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Динамо» Тони Шунич был близок к переходу в «Фулхэм».

Стороны согласовали все детали контракта, однако Шунич отказался переходить в «Фулхэм». Об этом сообщает Sport24.ru.

30-летний босниец был готов подписать контракт с аутсайдером АПЛ, однако после разговора с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым и полученной от него информации о возможной смене руководства клуба решил доиграть сезон в составе сине-белых.

Контракт Шунича с «Динамо» истекает в июне 2019 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей за московской клуб.