Шунич отказался от перехода в «Фулхэм» после разговора с Хохловым - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 12:45Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Шунич отказался от перехода в «Фулхэм» после разговора с Хохловым

Защитник «Динамо» Тони Шунич был близок к переходу в «Фулхэм».

Стороны согласовали все детали контракта, однако Шунич отказался переходить в «Фулхэм». Об этом сообщает Sport24.ru.

30-летний босниец был готов подписать контракт с аутсайдером АПЛ, однако после разговора с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым и полученной от него информации о возможной смене руководства клуба решил доиграть сезон в составе сине-белых.

Контракт Шунича с «Динамо» истекает в июне 2019 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей за московской клуб.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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