Лучано Спаллетти: Перишич оказался в центре трансферной саги

Футбол 01 февраля 2019 13:10 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Зарплата 29-летнего хорвата якобы составит 6,5 млн евро в год.

«Перишич оказался в центре трансферной саги, но он профессионал, который понимает свою роль, и вчера у него было уже совершенно другое настроение. Такие вещи происходят в трансферные окна – игрок получил впечатляющее предложение и поддался искушению. Впрочем, затем он осознал, что предложение было ненастоящим и что его обманули, и сделал шаг назад. Теперь он продолжит тренироваться, как только сможет мысленно сосредоточиться на «Интере». Мы дадим ему играть.

Не знаю, было ли хорошим решением оглашать тот факт, что Перишич хотел уйти. Когда он всё осознал и отступил о трансферных дел, ущерб уже был нанесен. Анонс его возможного ухода лишь создал напряжение вокруг Ивана и всей команды», - приводит слова Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне Перишич провел за «Интер» 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.