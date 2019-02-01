«Ахмат» проиграл боснийскому клубу на сборе в Турции (видео) - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 13:13Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Ахмат» проиграл боснийскому клубу на сборе в Турции (видео)

Грозненский «Ахмат» провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

В матче против боснийского клуба «Борац» «Ахмат» потерпел поражение – 1:2. В составе грозненского клуба реализовал пенальти Беким Балай.

В составе «Ахмата» в первых минут играли: Гудиев, Мусалов, Плиев, Четвергов, Х. Кадыров, Швец, Бериша, Харин, Хубулов, Балай, Мбенг.

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