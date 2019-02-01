Валерий Гладилин: «Спартаку» нужно убрать Комбарова и Ещенко, чтобы на этих позициях играла молодежь - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 13:26Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Сметанникова Дарья

Валерий Гладилин: «Спартаку» нужно убрать Комбарова и Ещенко, чтобы на этих позициях играла молодежь

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход из команды Александра Самедова и других возрастных футболистов.

«В команде был перебор возрастных игроков в средней линии. Поэтому и ушли Еременко, Попов, Джано, Самедов. Самедов - возрастной, а в средней линии нужно движение. Саша уже не мог выполнять необходимый объем действий. Поэтому такая чистка правильная. Более того, нужно убирать других таких же возрастных ребят, которые уже не подходят для современного европейского футбола: Комбарова, Ещенко, чтобы на этих позициях играла молодежь», - цитирует Гладилина «Евро-футбол».

Напомним, Самедов и Джано перешли в «Крылья Советов», Еременко и Попов – в «Ростов».

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