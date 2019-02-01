Дмитрий Шнякин: Глушаков очень хорош и набирает форму

Футбол 01 февраля 2019 13:29 Источник: «Собеседник» Автор: Липкин Антон

«Спартак» провел второй сбор в Катаре.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о том, как капитан «Спартака» Денис Глушаков тренировался на сборе команды в Катаре.

«Удалось посмотреть, как обживается новый тренер «Спартака» Олег Кононов, – приводит «Собеседник» слова Шнякина. – У команды выдался очень сложный год. Конечно, в первую очередь это касается капитана – Дениса Глушакова.

По поводу истории, которая произошла между ним и его женой, есть ощущение, что он очень сильно переживает. В том числе из-за чувства несправедливости. Он коротко дал мне понять, что в ситуации с телефонными переговорами и угрозами он произносил слова на эмоциях. В сеть попали из контекста выдернутые фразы, там был совершенно другой разговор. Я не буду вдаваться в детали, но суть в том, что Денис находится в напряжении, понимая, что сейчас он между нескольких огней.

Но в футбольном плане, во время тренировки, он очень хорош и набирает форму, это видно по его движению. Он чувствует, что востребован Кононовым, и за место в составе обязательно поборется».

Напомним, «Спартак» стал победителем турнира с участием «Ростова» (2:1), «Зенита» (3:0) и «Локомотива» (4:0).