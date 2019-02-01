Защитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Енисея» (видео)

Красноярский «Енисей» в своем твиттере объявил о переходе защитника «Шахтера» Олега Данченко.
Арендное соглашение с украинским защитником рассчитано до конца сезона-2018/19.
В нынешнем сезоне 24-летний Данченко провел за «Шахтер» 12 матчей, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY