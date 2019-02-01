Защитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Енисея» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 февраля 2019 13:29Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Енисея» (видео)

Красноярский «Енисей» в своем твиттере объявил о переходе защитника «Шахтера» Олега Данченко.

Арендное соглашение с украинским защитником рассчитано до конца сезона-2018/19.

В нынешнем сезоне 24-летний Данченко провел за «Шахтер» 12 матчей, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#данченко олег#фк енисей#фк шахтер#Свершившиеся трансферы#упл#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта