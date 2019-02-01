Защитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Енисея» (видео)

Футбол 01 февраля 2019 13:29 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

Красноярский «Енисей» в своем твиттере объявил о переходе защитника «Шахтера» Олега Данченко.

Арендное соглашение с украинским защитником рассчитано до конца сезона-2018/19.

В нынешнем сезоне 24-летний Данченко провел за «Шахтер» 12 матчей, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.