Нападающий «Локомотива» Жемалетдинов мог стать игроком СПАЛа - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 13:36Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Локомотива» Жемалетдинов мог стать игроком СПАЛа

Итальянский клуб СПАЛ проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Рифату Жемалетдинову.

Как сообщает «Чемпионат», в итоге СПАЛ решил взять на позицию нападающего Марко Янковича из «Партизана». В составе итальянского клуба было только одно свободное место для игрока с паспортом не из стран Европейского союза.

Жемалетдинов перешел в «Локомотив» в июне 2018 года из «Рубина». С железнодорожниками у нападающего подписан долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел в составе «Локомотива» 10 матчей, в которых забил один гол.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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