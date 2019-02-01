Нападающий «Локомотива» Жемалетдинов мог стать игроком СПАЛа

Футбол 01 февраля 2019 13:36 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Итальянский клуб СПАЛ проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Рифату Жемалетдинову.

Как сообщает «Чемпионат», в итоге СПАЛ решил взять на позицию нападающего Марко Янковича из «Партизана». В составе итальянского клуба было только одно свободное место для игрока с паспортом не из стран Европейского союза.

Жемалетдинов перешел в «Локомотив» в июне 2018 года из «Рубина». С железнодорожниками у нападающего подписан долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел в составе «Локомотива» 10 матчей, в которых забил один гол.