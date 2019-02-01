Азар признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 14:26Источник: Федерация футбола БельгииАвтор: Сметанникова Дарья

Азар признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году

Стал известен лучший футболист сборной Бельгии по итогам 2018 года. Об этом сообщает в твиттере национальной команды.

Нападающий «Челси» Эден Азар по итогам опроса, в котором принимали участие болельщики, признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году. За Азара проголосовали почти 15 тысяч болельщиков.

Второе место в голосовании занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель (3,8 тыс. голосов). Тройку лучших замкнул хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (2 тыс. голосов).

Напомним, сборная Бельгии на чемпионате мира-2018 в России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу команду Англии (2:0).

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