Азар признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году

Стал известен лучший футболист сборной Бельгии по итогам 2018 года. Об этом сообщает в твиттере национальной команды.
Нападающий «Челси» Эден Азар по итогам опроса, в котором принимали участие болельщики, признан лучшим игроком сборной Бельгии в 2018 году. За Азара проголосовали почти 15 тысяч болельщиков.
Второе место в голосовании занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель (3,8 тыс. голосов). Тройку лучших замкнул хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (2 тыс. голосов).
Напомним, сборная Бельгии на чемпионате мира-2018 в России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу команду Англии (2:0).
#DeviloftheYear = Eden ! 👏 😊— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 1 февраля 2019 г.
🥇 @hazardeden10 (14.974)
🥈 @axelwitsel28 (3.801)
🥉 @DeBruyneKev (2.005)#REDTOGETHER 🇧🇪#EuropeanQualifiers#WorldCup #EURO2020 pic.twitter.com/8vCbxU7a5Y