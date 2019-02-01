Кудряшов – о переходе в «Истанбул Башакшехир»: Доволен своим выбором

Футбол 01 февраля 2019 18:31 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшекир», подписав контракт на 1,5 года.

31-летний защитник прокомментировал свой переход в турецкий клуб.

«После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.

Были варианты перейти в «Зенит»? Разговоры были, но не более того.

Обиды на «Рубин»? С моей стороны обид нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» еще не закончена», - цитирует Кудряшова Sport24.ru.

В текущем сезоне в составе казанской команды Федор принял участие в десяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 26 игр за сборную России.