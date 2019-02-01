Вильмар Барриос – о переходе в «Зенит»: Рад, что нахожусь в таком великом клубе

Футбол 01 февраля 2019 23:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года.

Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Боки Хуниорс».

«Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней. Сегодня мне удалось потренироваться, и знаю, что после тренировки меня ждет тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться – и с футболистами, и с тренерским штабом.

Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель – как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

У меня есть очень хороший друг, который играет в России, и, конечно, я с ним посоветовался. Это Рикардо Лаборде. Он многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе. Но также не стоит забывать и то, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение», – приводит слова полузащитника официальный сайт питерского клуба.