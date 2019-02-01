«Рубин» отзаявил Азмуна

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард перейдет в "Зенит".
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун исключен из заявки «Рубина» на текущий сезон РПЛ. Об этом информирует пресс-служба организации.
Ранее сообщалось, что игрок пополнит ряды "Зенита", а его трансфер обойдется питерскому клубу в 10 млн евро.
По информации СМИ, на футболиста также претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон», бельгийский «Брюгге» и голландский «Андерлехт».
На счету игрока в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.