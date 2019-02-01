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Футбол01 февраля 2019 23:55Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Азмун официально стал игроком «Зенита»

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 10 млн евро.

Форвард сборной Ирана Сердар Азмун покинул "Рубин" и стал игроком "Зенита". Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба.

Отмечается, что контракт 24-летнего игрока рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать за новую команду под 10-м номером.

"Сердар Азмун родился 1 января 1995 года в иранском городе Гомбеде-Кавус. В 15 лет Азмун стал игроком исфаханского «Сепахана», выступающего в Иранской Про-лиге, высшем дивизионе страны.

В декабре 2012 года нападающий перешел в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны. В прошлом сезоне Сердар Азмун вслед за Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Сине-бело-голубые приветствуют Сердара Азмуна в Петербурге и желают удачи!", – говорится в сообщении "Зенита".

Ранее сообщалось, что на игрока также претендовали леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон», бельгийский «Брюгге» и голландский «Андерлехт».

На счету Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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