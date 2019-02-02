Семак сообщил, под каким номером Барриос будет выступать за «Зенит» (фото) - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 01:17Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Семак сообщил, под каким номером Барриос будет выступать за «Зенит» (фото)

О переходе колумбийца стало известно 1 февраля.

Полузащитник Вильмар Барриос, ставший игроком "Зенита", будет выступать за новую команду под номером 25. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Вильмар взял номер #25. Уверен, это правильный выбор!» – подписал Семак совместное фото с игроком, сопроводив снимок хештегом #ктознаеттотпоймет.

Будучи футболистом, Семак выступал под этим номером в "Зените".

Ранее стало известно, что питерский клуб также подписал контракт с форвардом сборной Ирана Сердаром Азмуном.

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Вильмар взял номер #25. Уверен, это правильный выбор! #ктознаеттотпоймет

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#семак сергей#барриос вильмар
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