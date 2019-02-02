Семак сообщил, под каким номером Барриос будет выступать за «Зенит» (фото)

О переходе колумбийца стало известно 1 февраля.
Полузащитник Вильмар Барриос, ставший игроком "Зенита", будет выступать за новую команду под номером 25. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.
«Вильмар взял номер #25. Уверен, это правильный выбор!» – подписал Семак совместное фото с игроком, сопроводив снимок хештегом #ктознаеттотпоймет.
Будучи футболистом, Семак выступал под этим номером в "Зените".
Ранее стало известно, что питерский клуб также подписал контракт с форвардом сборной Ирана Сердаром Азмуном.
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Вильмар взял номер #25. Уверен, это правильный выбор! #ктознаеттотпоймет
Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)