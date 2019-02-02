Валерий Карпин: Сейчас молодым игрокам все достается намного легче, мы добивались всего потом и кровью - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 11:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Валерий Карпин: Сейчас молодым игрокам все достается намного легче, мы добивались всего потом и кровью

Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вспомнил о карьере игрока на ранних стадиях, отметив, что сейчас молодым футболистам намного легче.

"Я лично себя к разгильдяям не относил никогда. И ни разу про себя такого не слышал. Характер – во многом влияние времени, я так думаю. Сейчас таких вот «разбитных», или как там, намного меньше стало, в том числе и в футболе. Время изменилось.

Молодым все достается намного легче, любое желание – по первому запросу. Все, чего мы реально потом и кровью добивались, теперь проходит по категории «подарок», и я не только о вещах. Немножко утрирую, конечно, но смысл именно такой", – цитирует Карпина телеканал "Матч ТВ".

Посол России в Испании. Валерию Карпину – 50!

#Футбол-Россия#рпл#карпин валерий#фк ростов
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