Валерий Карпин: Сейчас молодым игрокам все достается намного легче, мы добивались всего потом и кровью

Футбол 02 февраля 2019 11:02 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин вспомнил о карьере игрока на ранних стадиях, отметив, что сейчас молодым футболистам намного легче.

"Я лично себя к разгильдяям не относил никогда. И ни разу про себя такого не слышал. Характер – во многом влияние времени, я так думаю. Сейчас таких вот «разбитных», или как там, намного меньше стало, в том числе и в футболе. Время изменилось.

Молодым все достается намного легче, любое желание – по первому запросу. Все, чего мы реально потом и кровью добивались, теперь проходит по категории «подарок», и я не только о вещах. Немножко утрирую, конечно, но смысл именно такой", – цитирует Карпина телеканал "Матч ТВ".