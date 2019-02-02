Валерий Карпин – о работе на ТВ: Вряд ли я открыл для себя что-то новое

Футбол 02 февраля 2019 11:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился эмоциями от работы на телевидении.

"Вряд ли я открыл для себя что-то радикально новое, потому что практику телевизионной работы получил еще в Испании, когда только закончил карьеру. Но «Матч ТВ» – это было здорово. Опыт, помогающий и в жизни вообще, и в профессии. Так и есть, сто процентов!

Новости, тренды, матчи, события, политика, аналитика – мне очень нравилось погружаться в футбол во всем его многообразии с головой. Мало того что тебе это по жизни интересно, так еще и должностные инструкции обязывают", – цитирует Карпина телеканал "Матч ТВ".