Сергей Семак: Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится

Футбол 02 февраля 2019 16:55 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в контрольном матче над «Эльче» (2:0) рассказал о новичках команды и зимней трансферной кампании.

— Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.



— Трансферная кампания завершена?

— Если говорить о Лиге Европы, то да — завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится, — приводит слова Семака пресс-служба команды.

Добавим, что в следующем контрольном матче «Зенит» 4 февраля сыграет против «Дюделанжа».

В зимнее трансферное окно питерский клуб вернул из аренды Эмилиано Ригони («Аталанта»), приобрел защитника Ярослава Ракицкого («Шахтер»), полузащитника Вильмара Барриоса («Бока Хуниорс») и нападающего Сердара Азмуна («Рубин»).