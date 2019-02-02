«Енисей» объявил о переходе Соболева из «Крыльев Советов»

Футбол 02 февраля 2019 17:10 Источник: ФК «Енисей» Автор: Гичунцев Артур

Об этом говорится на официальной странице красноярского клуба в Twitter.

Сегодня, 2 февраля, состав "Енисея" пополнил российский нападающий Александр Соболев.

Отмечается, что игрок перебрался в команду Дмитрия Аленичева из "Крыльев Советов" и будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона.

"21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона-2018/19. Добро пожаловать в "Енисей"!", – говорится в заявлении клуба.

В самарский клуб Соболев перебрался в январе 2018 года. За это время он провел 26 матчей и забил 11 голов. Ранее он выступал в составе "Томи".