«Енисей» объявил о переходе Соболева из «Крыльев Советов»

Об этом говорится на официальной странице красноярского клуба в Twitter.
Сегодня, 2 февраля, состав "Енисея" пополнил российский нападающий Александр Соболев.
Отмечается, что игрок перебрался в команду Дмитрия Аленичева из "Крыльев Советов" и будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона.
"21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона-2018/19. Добро пожаловать в "Енисей"!", – говорится в заявлении клуба.
В самарский клуб Соболев перебрался в январе 2018 года. За это время он провел 26 матчей и забил 11 голов. Ранее он выступал в составе "Томи".
21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" @fckssamara Александр Соболев переходит в красноярский "Енисей". Игрок арендован до конца сезона 2018/2019.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 февраля 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G3yPHuVS2c