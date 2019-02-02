Дубль Рида принес победу «Кардиффу» в матче с «Борнмутом» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 22:22Источник: «Советский спорт»

Дубль Рида принес победу «Кардиффу» в матче с «Борнмутом»

В матче 25-го тура английской премьер-лиги «Кардифф Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Бобби Рид, забив на пятой (пен.) и 46-й минутах встречи.

Стоит отметить, что перед стартом игры футболисты и болельщики почтили память нападающего Эмилиано Салы, который 20 января перешел в стан «лазурных птиц». Аргентинец попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

«Кардифф» прервал безвыигрышную серию из четырех игр в АПЛ и с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на десятой строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре подопечные Нила Уорнока 9 февраля на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а команда Эдди Хау в тот же день встретится с «Ливерпулем».

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