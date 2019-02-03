Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 00:11Источник: РФС

Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия, сообщает пресс-служба РФС.

«Орден благодарности» был вручен Черчесову за заслуги во главе национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Наряду с Черчесовым аналогичные награды получили такие известные люди, как актер Ален Делон, принц Монако Альбер. В 2009 году Орден был вручен Владимиру Путину.

Орден представляет собой выполненную из золота точную копию «жемчужины» дрезденского музея Gruene Gewoelbe – статуэтки Святого Георгия, поражающего копьем дракона – на фоне полотнища с девизом «Adverso Flumine».

#Футбол-Россия#сборная россии по футболу#чм-2018#черчесов станислав
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта