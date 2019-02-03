Футбол 03 февраля 2019 00:11 Источник: РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия, сообщает пресс-служба РФС.

«Орден благодарности» был вручен Черчесову за заслуги во главе национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Наряду с Черчесовым аналогичные награды получили такие известные люди, как актер Ален Делон, принц Монако Альбер. В 2009 году Орден был вручен Владимиру Путину.

Орден представляет собой выполненную из золота точную копию «жемчужины» дрезденского музея Gruene Gewoelbe – статуэтки Святого Георгия, поражающего копьем дракона – на фоне полотнища с девизом «Adverso Flumine».