Уле-Гуннар Сульшер: Владелец «Мольде» сказал мне никогда не возвращаться

Футбол 03 февраля 2019 12:15 Источник: The Telegraph

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как принимал решение возглавить английскую команду.

— Когда я позвонил владельцу «Мольде» и сказал, что «Манчестер Юнайтед» предложил мне работу, то он, зная, что это всегда было моей мечтой, ответил, чтобы я соглашался, наслаждался работой и никогда не возвращался.

Получить такую поддержку было невероятно. Если я вернусь в «Мольде», то сделаю для все возможное. Но теперь это зависит от того, когда я туда вернусь, — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Напомним, что норвежский тренер занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки португальского специалиста Жозе Моуринью. Действующее соглашение с Сульшером рассчитано до конца текущего сезона.