Максим Боков: Головин заиграл в атаке так, как умеет

Футбол 03 февраля 2019 14:49 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением об игре экс-армейца Александра Головина за «Монако».

- Думаю, что на Александра повлияло второе пришествие на тренерский мостик Жардима. Все-таки именно этот специалист его приглашал. А до этого Головин вливался в новый коллектив и проходил в нем акклиматизацию. Мне кажется, у иностранных футболистов всегда должно пройти определенное время, прежде чем они заиграют.

Думаю, что у Саши теперь все нормализуется. Дай Бог, чтобы он и дальше забивал. Всё-таки это креативный, атакующий игрок. Я смотрел некоторые матчи. Ему немного развязывали руки в плане обороны, но он все равно отрабатывал сзади. Молодец. А сейчас он заиграл в атаке так, как умеет, - приводит слова Бокова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.