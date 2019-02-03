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Футбол03 февраля 2019 15:12Источник: Football Italia

В понедельник Гамшик подпишет контракт с китайским «Далянь Ифан»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в понедельник может подписать контракт с китайским клубом «Далянь Ифан».

Как сообщает Football Italia, об этом футболист рассказал своим партнерам по команде в раздевалке перед матчем 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:0).

По информации издания, китайский клуб заплатит за переход 31-летнего словацкого хавбека порядка 15 миллионов евро, еще 10 миллионов евро команда из Неаполя сможет получить в качестве бонусов.

Отмечается, что Гамшик подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон.

- Переговоры о переходе Гамшика продолжаются. Если он хочет нового опыта, то мы склонны удовлетворить его пожелание, - рассказал после окончания матча с клубом из Генуи главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

Напомним. что Гамшик перешел в «Наполи» из «Брешии» в июле 2007 года за 5,5 миллиона евро. С тех пор он провел 519 матчей за итальянскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 111 голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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