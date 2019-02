Гари Линекер: Рэшфорд - не по годам зрелый футболист

- Никогда не понимал сомневающихся в хладнокровии Рэшфорда перед чужими воротами. Он всегда казался мне абсолютно спокойным и уверенным при завершении атак. Это не по годам зрелый футболист, - написал Линекер в своем Twitter.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 30 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач.

Never understood these doubts about @MarcusRashford’s composure in front of goal. He’s always struck me as totally confident and calm in his finishing. Mature beyond his years.