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Футбол04 февраля 2019 16:59Источник: AS

Модрич хочет подписать новый контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич готов подписать с мадридским «Реалом» новый контракт.

Как сообщает AS, 33-летний хорватский полузащитник готов продлить с клубом контракт, срок которого истекает в июне 2020 года.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» в августе 2012 года из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. За это время хорват провел 287 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 54 гола и 44 результативные передачи.

В текущем сезоне на счету Модрича три забитых мяча и пять голевых передач в 30 матчах.

Напомним, что ранее хорват отклонил предложение мадридского клуба о продлении контракта, рассчитывая получить улучшенное предложение.

#испанская примера#фк реал мадрид#модрич лука
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