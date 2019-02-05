Силкин: Кокорин и Мамаев? Они сами виноваты. За свои поступки придётся отвечать

Футбол 05 февраля 2019 12:56 Источник: «RT на русском» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что оба игрока арестованы за избиение двух человек.

Бывший наставник московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о положении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорин с Мамаевым наделали дел, а теперь отвечают за свои поступки. Они ведь взрослые люди. Не было бы повода сажать их в СИЗО – давно бы уже вышли на свободу.

Если не выносится приговор, значит, в деле есть ещё какие-то обстоятельства. Они сами виноваты, что угодили в такую ситуацию, никто их не заставлял. За свои поступки придётся отвечать. Все видели, что натворили Александр с Павлом», – заявил специалист в интервью RT.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.