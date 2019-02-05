РФС внесет в регламент соревнований обязательное прохождение антидопинговых курсов - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 14:45Источник: ТАСС

РФС внесет в регламент соревнований обязательное прохождение антидопинговых курсов

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.

- По итогам совместного заседания руководство РУСАДА выразило удовлетворение взаимодействием с РФС в 2018 году. Также руководство РУСАДА в лице гендиректора Юрия Гануса выразило надежду, что сотрудничество продолжится в таком же объеме. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о том, что в 2019 году будут внесены изменения в регламент соревнований на предмет прохождения обязательных онлайн- курсов РУСАДА всеми участниками футбольных соревнований в России, - приводит слова Безуглова ТАСС.

Добавим, что 5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году.

#рфс#РУСАДА#безуглов эдуард
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