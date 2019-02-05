Роберто Розетти: В плей-офф Лиги чемпионов будут работать арбитры, знакомые с системой VAR - Советский спорт
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Футбол05 февраля 2019 16:07Источник: «РИА Новости»

Роберто Розетти: В плей-офф Лиги чемпионов будут работать арбитры, знакомые с системой VAR

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти заявил, что на матчах стадии плей-офф Лиги чемпионов систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут обслуживать судьи, которые уже работали с ней на внутренних или международных турнирах.

- Очевидно, что в этом вопросе все упирается в тот опыт взаимодействия с VAR, который уже есть у арбитров. Что касается стадии плей-офф еврокубков, то их будут обслуживать только арбитры, которые уже работали с VAR на внутренних или международных турнирах.

Арбитр VAR и VAR-ассистент являются частью судейской бригады. Однако важно понимать, что финальное решение может принять только главный арбитр. Тот, кто находится на поле. Очевидно, что в этом вопросе очень важно доверять друг другу. Поэтому очень хорошо, что все арбитры в бригаде будут находиться на одной арене, - приводит слова Розетти РИА «Новости».

Ранее английская премьер-лига объявила о введении VAR с сезона-2019/20

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