Роберто Розетти: В плей-офф Лиги чемпионов будут работать арбитры, знакомые с системой VAR

Футбол 05 февраля 2019 16:07 Источник: «РИА Новости»

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти заявил, что на матчах стадии плей-офф Лиги чемпионов систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут обслуживать судьи, которые уже работали с ней на внутренних или международных турнирах.

- Очевидно, что в этом вопросе все упирается в тот опыт взаимодействия с VAR, который уже есть у арбитров. Что касается стадии плей-офф еврокубков, то их будут обслуживать только арбитры, которые уже работали с VAR на внутренних или международных турнирах.

Арбитр VAR и VAR-ассистент являются частью судейской бригады. Однако важно понимать, что финальное решение может принять только главный арбитр. Тот, кто находится на поле. Очевидно, что в этом вопросе очень важно доверять друг другу. Поэтому очень хорошо, что все арбитры в бригаде будут находиться на одной арене, - приводит слова Розетти РИА «Новости».

Ранее английская премьер-лига объявила о введении VAR с сезона-2019/20