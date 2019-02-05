Бьорн Сигурдарсон: С приходом Попова и Еременко игра «Ростова» должна улучшиться

Футбол 05 февраля 2019 16:30 Источник: «Известия»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о переходе в команду Ивелина Попова и Романа Еременко.

- Они дадут команде возможность играть разнообразно. Думаю, именно эти футболисты и были нужны нам, чтобы улучшить игру. И Попов, и Еременко прекрасно показали себя на тренировках. Но не стоит забывать, что мы также приобрели норвежца Матиаса Норманна. Этот полузащитник станет серьезным препятствием для любой команды, которая будет играть против «Ростова». Также он обладает отличным пасом. С приходом всех этих футболистов наша игра должна улучшиться, - приводят слова Сигурдарсона «Известия».

Напомним, что 18 января «Ростов» объявил о переходе Еременко, а 24 января подпись под соглашением с клубом поставил Попов.