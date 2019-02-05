Бьорн Сигурдарсон: Карпин - лучший тренер в моей карьере

Футбол 05 февраля 2019 16:36 Источник: «Известия»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о главном тренере команды Валерие Карпине.

- Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист.

- На каком языке Карпин общается с вами?

- Он говорит на русском, но у нас есть переводчик.

- А вы сами не пробовали учить русский язык?

- Стараюсь, но это очень сложно. Сейчас я владею только некоторыми базовыми словами из футбольной терминологии и повседневной жизни. Думаю, мне понадобится несколько лет, чтобы заговорить по-русски, - приводят слова Сигурдарсона «Известия».

Ранее Сигурдарсон поделился мнением о новичках команды Ивелине Попове и Романе Еременко.