Бьорн Сигурдарсон: Карпин - лучший тренер в моей карьере

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением о главном тренере команды Валерие Карпине.
- Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист.
- На каком языке Карпин общается с вами?
- Он говорит на русском, но у нас есть переводчик.
- А вы сами не пробовали учить русский язык?
- Стараюсь, но это очень сложно. Сейчас я владею только некоторыми базовыми словами из футбольной терминологии и повседневной жизни. Думаю, мне понадобится несколько лет, чтобы заговорить по-русски, - приводят слова Сигурдарсона «Известия».
Ранее Сигурдарсон поделился мнением о новичках команды Ивелине Попове и Романе Еременко.