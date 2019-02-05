Полузащитник Сарр может продолжить карьеру в «Енисее»

Футбол 05 февраля 2019 17:32 Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Мольде» Бабакар Сарр может перейти в «Енисей» на правах свободного агента.

По информации «Чемпионата», 27-летний сенегальский полузащитник близок к переходу в красноярскую команду.

Добавим, что Сарр перешел в «Мольде» в июле 2016 года из «Согндала» за 500 тысяч евро. За прошедшее время сенегалец провел 79 матчей за норвежский клуб, записав на свой счет 6 голов и 12 результативных передач.

В текущем сезоне Сарр сыграл в 27 матчах «Мольде» в норвежской Типпелиги, в которых забил 4 мяча. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.