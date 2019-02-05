«Наполи» заработает не менее 18 миллионов евро на продаже Гамшика

Футбол 05 февраля 2019 18:25 Источник: Sky Sport Italia

Итальянский «Наполи» заработает на трансфере полузащитника Марека Гамшика в китайский «Далянь Ифан» более 18 миллионов евро.

По информации Sky Sport Italia, представители клубов еще продолжают работать над условиями перехода 31-летнего словацкого хавбека.

Отмечается, что покупка полузащитника обойдется китайской команде в 18 миллионов евро, еще два миллиона «Наполи» сможет получить в качестве бонусов.

В понедельник журналист итальянского издания Джанлука Ди Марцио сообщил, что Гамшик подписал трехлетний контракт с «Далянь Ифан». Зарплата футболиста в китайском клубе составит 9 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Гамшик перешел в «Наполи» из «Брешии» в июле 2007 года за 5,5 миллиона евро. С тех пор он провел 519 матчей за итальянскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 111 голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.