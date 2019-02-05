Сенегальский защитник «Мольде» Сарр стал игроком «Енисея»

Футбол 05 февраля 2019 19:55 Источник: ФК «Енисей»

Защитник норвежского «Мельде» Бабакар Сарр продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Подробности перехода и личного контракта 27-летнего сенегальца не разглашаются. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Сенегальский футболист норвежского "Мёльде" Бабакар Сарр продолжит карьеру в "Енисее"!



Добро пожаловать в "Енисей"! Bienvenue chez "Enisey"! pic.twitter.com/g1Uef3kCgI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.

Бабакар начал карьеру в исландском клубе «Сельфосс». После чего переехал в Норвегию, где выступал за «Старт» и «Сонгдал».

Последней командой сенегальца стал «Мельде», с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства.

В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.