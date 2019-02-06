Инфантино будет единственным кандидатом на выборах главы ФИФА

Футбол 06 февраля 2019 14:59 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в июне на конгрессе организации.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом сообщает AFP.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года после ухода Йозефа Блаттера.

Ранее сообщалось, что на пост президента ФИФА также будет претендовать экс-футболист сборной Швейцарии Рамон Вега, которому необходимо было заручиться поддержкой хотя бы пяти федераций, чтобы принять участие в процедуре избрания.