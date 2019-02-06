«Челси» недоволен высказываниями Куртуа в адрес директора клуба Грановской - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 15:39Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

«Челси» недоволен высказываниями Куртуа в адрес директора клуба Грановской

В интервью бельгийскому изданию HLN Тибо Куртуа заявил, что директор «Челси» Марина Грановская не поддержала его желания уйти из клуба прошлым летом.

Лондонский клуб крайне недоволен высказываниями своего бывшего вратаря Куртуа в адрес Грановской. Об этом сообщает Sky Sports.

«С Мариной тяжело вести переговоры, но это нормально. Футбольные руководители, которые обсуждают такие вещи, как контракты, зарплаты, трансферы — думаю, у них самая тяжелая работа.

В марте у нас с Мариной была встреча, на которой я сказал, что хочу уйти из «Челси». Жизнь в Лондоне и расписание премьер-лиги не позволяли мне регулярно видеться с моими детьми, которые жили в Мадриде.

Тем не менее, после чемпионата мира мой трансфер внезапно стал уже не столь очевидным. Игроки, которых клуб искал на мое место оказались слишком дорогими», - сказал Куртуа.

Минувшим летом Куртуа перешел из «Челси» в «Реал». 26-летний бельгиец в нынешнем сезоне провел 25 матчей за мадридский клуб, в которых пропустил 31 мяч.

#куртуа тибо#грановская марина#фк челси#апл#фк реал мадрид#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта