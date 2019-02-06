Валерий Газзаев: Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 18:14Источник: «РИА Новости»

Валерий Газзаев: Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что РФС поддержит действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации.

- Чемпионат мира в России стал первым для Джанни Инфантино в должности президента ФИФА, этот турнир все признали лучшим в истории мирового спорта. На сегодняшний день у него нет конкурентов за пост главы ФИФА, это опытный работник, настоящий профессионал и управленец. Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах, - приводит слова Газзаева РИА «Новости».

Ранее ФИФА сообщила, что Инфантино будет единственным кандидатом на выборах, которые состоятся 5 июня на конгрессе организации в Париже.

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