Валерий Газзаев: Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Футбол 06 февраля 2019 18:14 Источник: «РИА Новости»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что РФС поддержит действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации.

- Чемпионат мира в России стал первым для Джанни Инфантино в должности президента ФИФА, этот турнир все признали лучшим в истории мирового спорта. На сегодняшний день у него нет конкурентов за пост главы ФИФА, это опытный работник, настоящий профессионал и управленец. Уверен, что Россия поддержит Инфантино на выборах, - приводит слова Газзаева РИА «Новости».

Ранее ФИФА сообщила, что Инфантино будет единственным кандидатом на выборах, которые состоятся 5 июня на конгрессе организации в Париже.