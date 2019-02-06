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Футбол06 февраля 2019 18:53Источник: Fanatik.roАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» заинтересован в приобретении боснийского нападающего

Нападающий румынского клуба «Университатя Крайова» Элвир Кольич может стать игроком «Зенита». Об этом сообщает издание Fanatik.ro.

По информации издания, переговоры о переходе Кольича в «Зенит» пройдут летом. «Университатя Крайова» назначил стартовую цену за 23-летнего боснийского форварда в размере 5 млн евро, о чем уже сообщил клубу из Санкт-Петербурга.

Кольич родился в Испании. В чемпионате Румынии футболист оказался летом 2018 года. В 13 матчах за «Университатя Крайова» он забил 10 мячей. В его активе два матча за сборную Боснии и Герцеговины.

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