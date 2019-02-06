«Ростов» отдал Салетроса в аренду АИКу

Футбол 06 февраля 2019 23:34 Источник: ФК «Ростов» Автор: Абушкин Руслан

Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос проведет остаток сезона в шведском АИКе, сообщает официальный сайт ростовчан.

22-летний хавбек провел в этом сезоне девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Стоит отметить, что Салетрос является воспитанником АИКа. Команда из Стокгольма является действующим чемпионом Швеции.