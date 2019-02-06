«Ростов» отдал Салетроса в аренду АИКу

Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос проведет остаток сезона в шведском АИКе, сообщает официальный сайт ростовчан.
22-летний хавбек провел в этом сезоне девять матчей во всех турнирах и забил один гол.
Стоит отметить, что Салетрос является воспитанником АИКа. Команда из Стокгольма является действующим чемпионом Швеции.
Антон Салетрос проведет остаток сезона в АИКе— Football Club Rostov (@rostovfc) 6 февраля 2019 г.
Антон Салетрос провел в этом сезоне 9 матчей за "Ростов" и забил один мяч.
Желаем Антону яркой игры и ждем возвращения в желто-синие ряды. pic.twitter.com/4xrUqT3idc