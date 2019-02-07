Полузащитник «Краснодара» Куэва подписал личный контракт с «Сантосом» (фото)

Футбол 07 февраля 2019 10:43 Источник: globoesporte.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Издание Globoesportecom представило фотографию, на которой 27-летний перуанец подписал личный контракт с «Сантосом».

Ожидается, что в четверг клубы официально объявят о сделке. Сумма трансфера Куэвы оценивается в 7 млн долларов.

Напомним, Куэва перешел в «Краснодар» летом 2018 года из бразильского «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах за «быков», забил один гол и сделал одну результативную передачу.