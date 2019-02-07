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Футбол07 февраля 2019 11:10Источник: «Комсомольская правда»Автор: Сметанникова Дарья

Виктория Лопырева родила мальчика

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева 5 февраля родила мальчика.

Известная модель рассказала, с какими трудностями пришлось ей столкнуться во время беременности.

«Держала руки на животе, в котором была вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после ЧМ-2018 отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно», - приводит слова Лопыревой «Комсомольская правда».

#лопырева виктория#чм-2018
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