Виктория Лопырева родила мальчика

Футбол 07 февраля 2019 11:10 Источник: «Комсомольская правда» Автор: Сметанникова Дарья

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева 5 февраля родила мальчика.

Известная модель рассказала, с какими трудностями пришлось ей столкнуться во время беременности.

«Держала руки на животе, в котором была вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после ЧМ-2018 отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно», - приводит слова Лопыревой «Комсомольская правда».