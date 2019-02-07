Тульский «Арсенал» планирует заключить полноценный контракт с хавбеком ЦСКА - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 12:24Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Тульский «Арсенал» планирует заключить полноценный контракт с хавбеком ЦСКА

На данный момент футболист находится в расположении команды на зимнем сборе в Турции.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов собщил о желании тульского клуба заключить полноценный контракт с полузащитником московского ЦСКА Александром Макаровым.

«Макаров хорошо работает на сборе, нам нравится. Планируем заключить полноценный контракт, а не брать в аренду. Но окончательное решение примем через пару дней, по окончании сбора», – сказал Балашов для Sport24.ru.

С февраля по июнь 2018 года 22-летний Макаров выступал за "Тосно", с которым выиграл Кубок России.

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