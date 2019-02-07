Помощник Карреры ответил Вартапетову: Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда

Футбол 07 февраля 2019 12:59 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее главный врач красно-белых заявил, что тренерский штаб Массимо Карреры неправильно давал нагрузки игрокам, из-за чего в лазарете постоянно значились футболисты с тяжелыми травмами.

Бывший тренер московского «Спартака» Джорджио Д’Урбано прокомментировал заявление руководителя медицинского департамента столичной команды Михаила Вартапетова.

"Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.

Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема – отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других", – заявил итальянец для Sport24.ru.