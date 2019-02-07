Пять игроков «Спартака» покинули команду на сборе в Турции - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 14:56Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

Пять игроков «Спартака» покинули команду на сборе в Турции

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Пять футболистов покинули московский «Спартак» и отправились в расположение второй команды на Кипре.

Отмечается, что тренерский штаб красно-белых во главе с Олегом Кононовым не стал проводить утреннюю тренировку в Турции из-за непогоды, а также определился с футболистами, которые отправились на Кипр.

Основной состав покинули: вратарь Артем Поплевченков, защитники Павел Маслов и Леонид Миронов, хавбек Наиль Умяров и также форвард Данила Прошляков.

Добавим, что 9 февраля «Спартак-2» начнет борьбу на групповом этапе Кубка ФНЛ.

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак
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