Евгений Алдонин: Не вижу никакого смысла держать Кокорина и Мамаева в СИЗО

Футбол 07 февраля 2019 16:15 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Оба игрока останутся за решеткой до 8 апреля. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин не согласен с решением правосудия по дальнейшему аресту Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Это очень большой перебор. Но было ожидаемо, что срок ареста продлят и ситуация будет продолжаться.

Такое ощущение складывалось из-за резонанса и общественного мнения. Я не вижу никакого смысла держать Мамаева и Кокорина в СИЗО. Они же не злостные правонарушители и давно все осознали.

У каждого человека есть право на ошибку. Понятно, что ребята оступились, но наказание они уже понесли, плюс публично извинились. Уже давным-давно можно было разрешить эту ситуацию", – цитирует Алдонина "Евро-Футбол.Ру".