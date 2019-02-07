Евгений Алдонин: Не вижу никакого смысла держать Кокорина и Мамаева в СИЗО - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 16:15Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Евгений Алдонин: Не вижу никакого смысла держать Кокорина и Мамаева в СИЗО

Оба игрока останутся за решеткой до 8 апреля. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин не согласен с решением правосудия по дальнейшему аресту Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Это очень большой перебор. Но было ожидаемо, что срок ареста продлят и ситуация будет продолжаться.

Такое ощущение складывалось из-за резонанса и общественного мнения. Я не вижу никакого смысла держать Мамаева и Кокорина в СИЗО. Они же не злостные правонарушители и давно все осознали.

У каждого человека есть право на ошибку. Понятно, что ребята оступились, но наказание они уже понесли, плюс публично извинились. Уже давным-давно можно было разрешить эту ситуацию", – цитирует Алдонина "Евро-Футбол.Ру".

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